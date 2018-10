"Même les animaux, on ne les traite pas comme ça": Benoît dépense 18.000 euros pour refaire son toit, les travaux tournent à la catastrophe

Après le RTL Info 19h, vous avez rendez-vous avec "Images à l’appui". Vous y découvrirez l’histoire de Benoît, qui a dépensé 18.000 euros pour faire refaire son toit. A cause de problème de santé, il n’a pas pu vérifier les travaux tout de suite. Ensuite, ça a été la consternation.

"Quand je suis monté après mon coma, il avait mis des lattes sur tout le long et avec les infiltrations d’eau, je me suis posé des questions, confie Benoît face à notre caméra. Les lattes étaient gonflées. J’ai tout arraché et j’ai vu le tableau."

Les trous dans la toiture sont impressionnants. Persuadés d’avoir été victime d’abus de faiblesse, Benoît et sa maman portent plainte. En 2009, un expert est désigné pour examiner l’ampleur des dégâts et l’entrepreneur est condamné pour malfaçon… mais les ennuis continuent. "Il a été condamné à me payer 14.762 euros, et je n’ai jamais vu un euro", déplore Benoît.

Il y a un an, c’est le coup de massue : l’entrepreneur est déclaré excusable. Cela signifie que la créance disparaît, comme si elle avait été payée. Benoît ne peut donc plus rien faire. L’entrepreneur, lui, s’en sort en toute impunité. "C’est affreux. Laisser une dame invalide comme ça, c’est ignoble. Même les animaux, on ne les traite pas comme ça."

