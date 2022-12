"On veut lui montrer qu'on ne l'abandonne pas": un rassemblement a eu lieu en soutien à Olivier Vandecasteele, toujours prisonnier en Iran

Un rassemblement avait lieu ce dimanche, dans le centre de Bruxelles. Un rassemblement de soutien pour Olivier Vandecasteele, le Belge retenu en Iran depuis plusieurs mois.

Ses proches et ses amis n'imaginaient pas une seule seconde passer un jour de Noël, sans organiser quelque chose, en l'occurrence ici un rassemblement. Olivier Vandecasteele est toujours retenu dans une prison iranienne depuis plusieurs mois et sa situation ne semble pas s'améliorer. Il avait entamé une grève de la faim, il y a de ça quelques jours.

Toutes leurs pensées vont bien évidemment pour ce Belge de 41 ans, travailleur humanitaire, arrêté il y a 304 jours en Iran. Ses proches ne savent toujours pas pourquoi il a été arrêté et condamné à 28 ans et demi de prison.

Ce rassemblement était donc l'occasion de continuer à se mobiliser autour d'Olivier. Sa famille a pu avoir un rapide contact avec lui, hier, lors d'un appel d'une dizaine de minutes. D'après eux, le moral et la santé d'Olivier Vandecasteele ne sont pas excellents, toujours coincé dans sa geôle, quelque part à Téhéran.

"Il se plaint beaucoup du froid, car à Téhéran, c'est très haut et malgré ça, il est en t-shirt dans une cave. On voulait donc se rassembler, ses amis et ses proches, pour lui dire qu'on ne l'abandonne pas", note Olivier Van Steirtegem, porte-parole des proches d'Olivier Vandecasteele.