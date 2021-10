Énorme opération de police à Bruxelles ce matin: le parquet fédéral frappe un grand coup contre les trafiquants de drogue

Ce mardi matin, dès 5h00, plus de cent perquisitions se sont déroulées principalement en région bruxelloise mais également, et notamment, dans la région d’Anvers, en Brabant wallon et en quelques lieux de Flandre et de Wallonie.

Les services de police ont procédé, mardi matin, à des dizaines de perquisitions dans le cadre d'une enquête du parquet fédéral au sujet d'une organisation criminelle qui se livrerait à un trafic de drogue à grande échelle, selon une information de plusieurs médias, confirmée par le parquet fédéral. Celui-ci donnera plus d'informations lors d'une conférence de presse à 16h30.



Environ 80 % des perquisitions ont eu lieu à Bruxelles, mais des enquêteurs de la police judiciaire fédérale ont également perquisitionné des adresses en Flandre et en Wallonie. Ces perquisitions sont directement liées à des informations que la police continue d'extraire du réseau de messagerie cryptée Sky ECC, utilisé entre autres par les trafiquants de drogue, et qu'elle a mis au jour il y a quelques mois. L'opération de ce mardi vise une organisation criminelle albanaise, impliquée dans l'importation à grande échelle et la distribution internationale de cocaïne et d'autres stupéfiants provenant de Colombie, selon le parquet fédéral.

Lors de cette action, baptisée "Opération Sky", la police a procédé à des arrestations. Hier, des perquisitions avaient déjà été menées à Anvers, menant à 10 arrestations.