"Que s'est-il passé ?": un jeune PROVOQUE les policiers après une violente bagarre dans le centre de Liège

Ce mardi soir, le magazine "Enquêtes" sera diffusé à 19h45 sur RTL-TVI. Au programme de l'édition du jour: une bagarre dans le centre de Liège.

Une bagarre éclate en pleine journée dans le centre de Liège. Ils 'agit de plusieurs jeunes. Les policiers interviennent, accompagnés de membres de la "section jeunesse".

A la vue des forces de l'ordre, les jeunes s'enfuient et se dispersent. L'un d'eux est arrêté. Mais quand les policiers lui demandent ce qui s'est passé, sa réponse est brève.

"Qu'est ce qui s'est passé ?"

"Rien", répond-il.

"Vous serez notre seul suspect alors. On va savoir ce qui s'est passé et puis on verra bien ce qu'on fait avec vous", lui répond alors une membre de l'équipe d'intervention.

La suite de cette histoire sera à découvrir ce mardi à 19h45 sur RTL-TVI.