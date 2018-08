"Qui a des images ou des photos?": la police lance un appel après le meurtre d'un policier à Spa

Le dimanche 26 août 2018 vers 02h du matin, un policier a été abattu avenue Reine Astrid à Spa alors qu’il procédait au contrôle de cinq clients d’un taxi, dont trois sont impliqués dans les faits.

Les enquêteurs sont à la recherche de vidéos ou de photos qui auraient été prises par des témoins avant, pendant ou après l’échange de tirs.

Qu’il s’agisse d’images de surveillance privées ou provenant de smartphones, elles peuvent receler des détails de nature à faire progresser l’enquête, précise la police dans un communiqué.









Témoignages



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.