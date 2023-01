"Steven ou Johnny c'est accepté mais pas... ": un couple se voit refuser le prénom régional qu'il avait choisi pour leur enfant

Lissandre et son épouse sont dans l'incompréhension. Tout juste parents, ce couple, originaire d'Occitanie a eu la mauvaise surprise de constater que le prénom qu'il voulait donner à leur enfant n'a pas été accepté par la commune.

Le couple voulait nommer leur nouveau-né Artús. Le prénom, pourtant pas bien audacieux, a donc été refusé à l'administration. La cause ? Le petit accent que les parents voulaient ajouter sur le "u", qui serait trop typique de la langue régionale d'Occitanie.

Ce sera donc sans accent

"Pour nous, le fait de donner à notre fils un prénom occitan, c’est lui permettre de maintenir un lien avec les générations précédentes et redonner un peu de dignité à notre culture", explique le papa lors d'un reportage pour TF1. "C’est une incompréhension. Notre pays nous refuse notre culture, un prénom occitan", explique la maman.

Le maire, quant à lui, explique que l'orthographe de ce nom n'est pas compatible : "On a aujourd’hui des prénoms qui sont quasiment inventés et qui sont autorisés parce qu’ils respectent le cadre de l’utilisation de l’alphabet et des dérogations qui sont possibles", explique-t-il.

Mais pour le père, cette explication ne le satisfait pas. "En Occitanie, on peut appeler son fils Steven ou Johnny, mais pas avec un prénom occitan !"

Pour l'heure, le petit porte donc le nom d'Artus... mais sans accent.