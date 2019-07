"Valises libyennes": Sarkozy se désiste de son action en diffamation contre Takieddine

(Belga) Nicolas Sarkozy s'est désisté de son action en diffamation contre l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, qui devait être jugé en septembre à Paris pour avoir affirmé à Mediapart avoir remis 5 millions d'euros d'argent libyen au camp de l'ancien chef de l'Etat, a appris mardi l'AFP de sources concordantes.

Dans une lettre adressée lundi au tribunal et dont l'AFP a eu connaissance, Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, annonce que son client "se désiste purement et simplement de cette instance". L'avocat explique ce désistement par des éléments "révélés par la presse" au printemps, qu'il considère à décharge pour Nicolas Sarkozy dans l'enquête en cours sur les soupçons de financement par l'ex-régime de Kadhafi de sa campagne présidentielle de 2007, car venant "démentir cruellement les différentes déclarations" de Ziad Takieddine. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est mis en examen depuis mars 2018, notamment pour "corruption passive" et "recel de détournements de fonds publics libyens", des faits qu'il conteste. La cour d'appel de Paris examinera ses recours le 17 octobre. Le procès de M. Takieddine, qui était prévu les 26 et 27 septembre devant le tribunal correctionnel, est donc annulé. Il reste toutefois poursuivi par l'ex-secrétaire général de l'Élysée Claude Guéant pour la même vidéo publiée par Mediapart et doit comparaître le 19 décembre prochain. (Belga)