"Vous allez vous calmer et m’écouter deux minutes!": la police boraine saisit un véhicule alors que le propriétaire est au téléphone (vidéo)

Ce mardi soir, votre magazine Enquêtes, sur RTL-TVI, vous plonge au cœur des opérations de police. Un extrait de l'émission du jour était diffusé dans le RTL INFO 13H.

Dans l’émission Enquêtes, ce soir après le RTL INFO 19H, vous pourrez suivre la police boraine à moto sur la route. Dans l’extrait diffusé à 13 heures, la police contrôle un véhicule en prêt, dont le contrôle technique est périmé depuis le 17 mai 2017. La conductrice présente un papier, fourni par son garagiste, lui indiquant qu’il la « couvrait » en cas de contrôle.



Un document plutôt louche, qui interpelle l’agent. Ni une ni deux, il appelle le propriétaire: "C’est quoi le document que vous rédigez là, mise à disposition d’un véhicule temporaire, aec exemption de la taxe de circulation, article 7.3, c’est quoi ça ?". Le garagiste tente alors de faire valoir des relations: "Monsieur, vous avez beau me parler d’un lieutenant-colonel, ou d’un responsable, votre document n’est pas valable".



"Monsieur, vous allez vous calmer et m’écouter deux minutes! C’est moi qui suis sur le terrain, avec votre véhicule, un véhicule que vous avez prêté en défaut de contrôle technique. Vous n’êtes pas au courant ? Il faudrait peut-être être au courant de votre véhicule. En tout cas, le véhicule va être saisi pour défaut d’assurance", lui indique l’agent.



Le garagiste conteste. En réalité, il n’a pas le droit de délivrer des documents qui l’exempteraient d’une taxe. "Je préfère couper, ça ne sert à rien", dit l’agent qui a raccroché. "Il connaît le pays entier, il connaît tout le monde, et il fait vivre la Belgique… là-dessus, on va prendre son véhicule".