1,5 milliard d'euros débloqué pour la mobilité en Wallonie: à quoi va servir ce budget considérable?

Pour que ça roule mieux en Wallonie, la région débloque 1,5 milliard d'euros. Un budget considérable, mais il fallait autant de moyens financiers pour remettre totalement en état le réseau routier du sud du pays pour 2024. Ensuite, il ne restera que des petits travaux d'entretien.

Le gouvernement wallon a approuvé jeudi son plan Mobilité et Infrastructures pour la période 2019-2024. Il prévoit l'investissement de 1,5 milliard d'euros sur cinq ans, notamment au profit des modes de déplacement alternatifs.



Le plan fait la part belle à une série d'aménagements visant à sécuriser, moderniser et verduriser le réseau routier secondaire wallon. Environ 20.000 arbres vont ainsi être plantés le long des routes.





800 km de pistes cyclables

Il prévoit aussi la construction de 800 km de pistes cyclables et des aménagements pour les piétons. Un peu moins de 80 millions d'euros sont par ailleurs prévus pour la construction de sites propres destinés aux bus publics. Et 450 kilomètres de fleuves et canaux vont être aménagés. Le gouvernement souhait en effet doper le trafic fluvial de 10% en 10 ans.

Cet effort budgétaire s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer tant la mobilité que la sécurité routière en Wallonie. Pour mémoire, la Région s'est fixée comme objectif de réduire à moins de 200 le nombre de tués sur les routes wallonnes en 2020, soit la moitié par rapport à 2010.