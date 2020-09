Opération anti-trafic de drogues international: 17 interpellations en Belgique, Hollande et Espagne

Dix-sept personnes ont été arrêtées mercredi lors d'une action internationale visant des trafiquants de drogue. Dix l'ont été aux Pays-Bas, six en Espagne et une en Belgique.

La police s'est rendue dans des dizaines d'endroits aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en Hongrie et en Slovaquie, indique la police néerlandaise. Les Pays-Bas ont demandé aux autorités espagnoles et belges de leur remettre les nombreux suspects arrêtés.

Un gros bonnet du milieu hollandais

Les personnes arrêtées ont entre 25 et 68 ans et sont pour la plupart suspectées d'être impliquées dans un trafic de drogue et du blanchiment d'argent. Certaines sont aussi soupçonnées de détenir des armes. Selon De Telegraaf, l'une des personnes est Piet S., l'un des principaux trafiquants de drogues aux Pays-Bas. La police n'a pas fait de commentaires à ce sujet. L'enquête est née d'une collaboration hispano-néerlandaise au sein d'une "Joint Investigation Team", par l'intermédiaire d'Eurojust (l'agence européenne chargée de renforcer la coopération judiciaire au sein de l’Union).

Une opération menée en amont sur internet

De nouvelles arrestations ou saisies ne sont pas exclues, précise la police néerlandaise. Pour parvenir à leurs fins, les enquêteurs ont utilisé des informations obtenues via EncroChat, un système de messagerie crypté piraté par la police néerlandaise il y a quelques mois. Cet outil était largement employé par les criminels.