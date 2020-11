Deux mineurs soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat ont été arrêtés à Eupen

Deux hommes ont été arrêtés le week-end dernier à Eupen et à La Calamine (province de Liège). Ils sont soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat. Ils auraient eu l'intention de perpétrer une attaque à l'arme blanche contre des policiers. Les deux mineurs d'âge avaient enregistré une vidéo d'allégeance au groupe terroriste Etat islamique.

Les deux mineurs, âgés de 16 et 17 ans ont été arrêtés et déférés devant le juge d’instruction et le juge de la jeunesse. Ils ont été placés en institution de protection de la jeunesse (IPPJ).

Ces arrestations ont eu lieu avant l'attentat perpétré à Vienne ce 2 novembre. Le niveau de la menace reste en Belgique à 2 sur une échelle de 4.

Une preuve que le danger n'est pas écarté

"Cette affaire montre que nos services de sécurité sont alertes, mais prouve aussi que le danger n'est certainement pas écarté", a réagi jeudi le cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, après l'interpellation de deux mineurs d'âge à Eupen, suspectés de tentative d'assassinat terroriste et de participation à une organisation terroriste.