L'agence flamande de santé "zorg en gezondheid" veut infliger une amende administrative aux jeunes qui, malgré un cluster d'infections au coronavirus, ont quand même pris l'avion pour rentrer d'Espagne à la place des bus spécialement affrétés. "Nous examinons comment la motiver légalement, mais la possibilité est prévue dans la réglementation", a déclaré la porte-parole Ria Vandenreyt. "Nous ne pensons pas qu'il soit acceptable qu'après tous les efforts qui ont été faits pour eux, ces jeunes soient montés dans l'avion et ont pu infecter d'autres personnes".

Le nombre de jeunes concernés n'est pas connu à ce stade. 'Zorg en gezondheid' attend à présent une liste des voyagistes Jongerentravel et Summer Bash, avec les coordonnées des jeunes qui ont refusé de rentrer en bus. On ignore à ce stade si seuls les jeunes testés positifs et ceux qui ont refusé un test risquent une amende, ou également ceux qui ont été testés négatifs. Selon Zorg en Gezondheid, les jeunes qui sont rentrés par avion enfreignent en tout cas la règle selon laquelle ils devaient effectivement être mis en quarantaine ou isolés dans le pays où ils séjournaient, l'Espagne en l'occurrence. Plusieurs dizaines de jeunes partis en vacances en Espagne avec ces deux tours-opérateurs ont été testés positifs au Covid-19 ces derniers jours.

Des bus avaient été envoyés pour éviter d'infecter d'autres voyageurs

Une vingtaine de jeunes Belges testés positifs au coronavirus en Espagne ont été rapatriés en avion ces derniers jours, rapporte VRT NWS vendredi. Les vacanciers se trouvaient sur la Costa Brava avec l'organisation de voyages Jongerentravel.be. Deux cars avec, à leur bord, 110 jeunes et 12 moniteurs sont rentrés en Belgique vendredi. L'organisation de voyage a réservé deux autocars supplémentaires afin de rapatrier des jeunes depuis l'Espagne au cours du week-end. Il s'agit de 63 jeunes testés négatifs et 11 testés positifs au coronavirus. Plusieurs adolescents avaient été testés positifs au coronavirus en Espagne, mais étant mineurs, ils ont exceptionnellement été autorisés à rentrer en Belgique en bus.

Selon plusieurs médias flamands, il s'avère que 20 jeunes ont refusé d'utiliser les bus mis à disposition par Jongerentravel.be et sont rentrés vendredi en avion avec des billets achetés par leurs parents pour eux. Ce samedi, douze autres personnes, testées négatives, ont décidé de rejoindre la Belgique par les airs, malgré une demande spécifique dans le sens inverse de Jongerentravel.be.

J'appelle ça de l'égoïsme pur

"Nous ne savions pas qu'ils allaient partir en avion", réagit Katrien Corens, responsable de Jongerentravel.be, à VTM NIEUWS. "Nous ne soutenons absolument pas cela. Nous avons pris toutes ces dispositions pour que tout le monde puisse retourner en quarantaine en toute sécurité, puis nous découvrons grâce à nos moniteurs que des vidéos des jeunes qui sont dans l'avion apparaissent joyeusement sur Facebook et Instagram. Nous sommes furieux. J'appelle ça de l'égoïsme pur", déclare-t-elle.

Pour rentrer en avion, les jeunes ont utilisé une faille dans le système. Les Belges revenant d'une zone rouge n'ont qu'à présenter leur Passenger Locator Form (formulaire PLF) à leur arrivée. Ceux qui n'ont pas de certificat corona doivent être testés après leur retour en Belgique et rester en quarantaine jusqu'à ce que le résultat du test soit négatif. Les compagnies aériennes ne demandent donc pas un test PCR négatif aux Belges qui souhaitent rentrer dans leur pays d'origine. "La Belgique a voulu à la fois simplifier les choses pour ne pas contraindre les gens à trouver un endroit pour faire un test dans un pays qu'ils ne connaissent pas forcément bien. De payer parfois très cher. La Belgique a un des prix les plus bas concernant la réalisation des tests. Et donc elle accepte que le test soit fait au J+1 ou J+2 du retour", nous a précisé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

D'après VTM NIEUWS, deux des jeunes infectés ont été hospitalisés. Nous ignorons s'ils sont revenus en avion ou en bus.

Une autre compagnie observe des comportements similaires

Parmi les adolescents qui se sont rendus en Espagne avec l'organisation de voyages Summer Bash, 27 rentreront en Belgique par avion. Dix-huit d'entre eux ont été testés négatifs au coronavirus et deux ont refusé de se soumettre à un dépistage en Espagne, ils seront donc testés à leur arrivée en Belgique. "Nous aurions préféré les voir monter dans le car. Nous avons tout essayé pour les convaincre", a déclaré vendredi Jordy S'Jongers, de Summer Bash. Sept autres jeunes ont décidé de prendre l'avion sans consulter Summer Bash et sans avoir fait de dépistage du Covid-19. "En tant qu'organisation de voyage, nous ne cautionnons absolument pas cela. Nous trouvons que c'est profondément égoïste", a souligné M. S'Jongers.

On sait qu'on leur fait courir potentiellement un risque

Prendre l'avion alors qu'on se sait positif au coronavirus: le comportement est jugé irresponsable. Selon Yves Van Laethem, ce geste représente un risque pour les autres voyageurs. "Quand on est dans un avion, à un certain moment on va sans doute enlever son masque pour boire quelque chose, manger quelque chose. On est à côté d'autres personnes, qui sont très proches de vous, et donc on sait qu'on leur fait courir potentiellement un risque. Sur le plan personnel, je pense que c'est effectivement irresponsable", a réagi le porte-parole interfédéral.

Théoriquement, lorsqu'un individu est testé positif au coronavirus à l'étranger, il doit se soumettre aux règles en vigueur dans le pays et respecter une quarantaine. A noter que certaines compagnies aériennes imposent un test négatif à leurs passagers avant de monter dans l'avion.