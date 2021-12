La police retrouve des voleurs grâce... à leur voiture, garé devant le Cash Converter de Quaregnon

Ce samedi 20 novembre, aux alentours de 16 heures, la Zone de Police Boraine est intervenue à proximité du Cash Converter de Quaregnon. Un véhicule stationné à proximité était soupçonné d’être impliqué dans de nombreux vols avec et sans violences, "au moins 6 faits" selon la Zone de Police.



"Prévenues de la potentielle présence des suspects, nos équipes bloquent le véhicule de façon à ce que la fuite lui soit impossible. A son bord se trouvent deux individus qui n'opposent aucune résistance et précisent aux policiers qu'ils attendent une personne qui se trouve à l'intérieur du magasin", précise la porte-parole de Zone, Siham Zannoun.



Les trois individus, une femme et deux hommes, ont été immédiatement interpellés et ramenés au poste afin d’y être auditionnés. Divers objets volés tels que des sacs à main ou des papiers d’identités seront retrouvés en possession des suspects, ainsi qu’une petite quantité de stupéfiants.



Après jugement, l’un des suspects a été relaxé, un autre libéré sous condition tandis que la troisième personne a été placée sous mandat d’arrêt et se trouve actuellement en détention. "Le dossier est placé à l’instruction", conclut le communiqué de police.