5.000 personnes distanciées à "Ceci n'est pas Lasemo" à Enghien

(Belga) L'événement "Ceci n'est pas LaSemo" a séduit quelque 5.000 personnes le week-end dernier dans le parc communal d'Enghien. 24 groupes de quelque 240 personnes ont participé pendant trois jours aux balades-spectacles "distanciées" mises sur pied par les organisateurs du festival estival.

Le festival Lasemo, traditionnellement organisé au début du mois de juillet dans le parc communal d'Enghien, a été annulé en raison de la crise sanitaire. Les organisateurs ont toutefois réussi à créer un événement alternatif en balades, "Ceci n'est pas Lasemo", qui s'est déroulé vendredi, samedi et dimanche au cœur du parc d'Enghien. 24 balades en groupes de quelque 240 personnes distanciées étaient au programme du week-end. "Le public des 24 balades est reparti comblé", a souligné Samuel Chappel, directeur de LaSemo. "L'aspect convivial, intimiste et naturel des rencontres artistiques a permis de dessiner à nouveau des sourires, des émotions et un peu de magie sur le visage de notre public." Le projet "Ceci n'est pas Lasemo" a été mis sur pied en quelques semaines, après les premières mesures de confinement. Le festival Lasemo proprement dit est, quant à lui, programmé en juillet 2021. (Belga)