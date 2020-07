Les vacances de Bernard et Saskia virent au drame à Ibiza: la touriste belge meurt projetée d'un voilier

Depuis des années, Saskia et Bernard, un couple de Belges, profitent de leurs vacances sur l'île espagnol d'Ibiza. Dimanche dernier, alors qu'ils se détendent à bord d'un voilier avec des amis, le cadre idyllique va être le théâtre d'un drame.

Saskia profite du soleil avec quatre de ses amis sur le pont avant tandis que Bernard se tient dernière la grand-voile. Les plaisanciers s'agitent tout à coup et crient en pointant du doigt l'arrière du navire. Bernard se retourne et aperçoit un autre bateau se diriger vers eux : "J'ai vu un autre voilier venir vers nous à toute vitesse". La collision est inévitable.

Le choc est brutal. Saskia est projetée par-dessus bord et décède. Sous le choc, Bernard peine à réaliser. "J’étais complètement à côté de la plaque. Quelques heures plus tôt, nous étions encore insouciants sur le chemin de Formentera, et tout à coup, ma femme était morte. Nos six amis ont été entendus par la police espagnole après l’accident, mais je n’ai pas pu faire de déclaration. On ne sait toujours pas comment l’accident a pu se produire. Notre capitaine n’a-t-il pas été très attentif et, par conséquent, n’a-t-il pas vu l’autre bateau ? Nous ne savons pas", témoigne le touriste belge auprès de nos confrères de Het Laatste Nieuws.