Après l'arrêt rendu au procès de Nemmouche, l'une des avocates se dit "fière": "Notre justice est la réponse de la démocratie au terrorisme" (vidéo)

Les jurés ont reconnu Mehdi Nemmouche coupable de quatre assassinats commis dans un contexte terroriste pour l'attaque au Musée juif de Belgique, le 24 mai 2014. Les avocats des parties civiles ont salué l'arrêt rendu.

Les avocats des parties civiles se disent satisfaits de l'arrêt rendu dans le cadre du procès de l'attentat au musée juif de Bruxelles. Selon l'avocate du Comité de Coordination des Organisations juives de Belgique (CCOJB), Me Michèle Hirsch, "le jury a montré, par un examen extrêmement précis du dossier, sa capacité de juger du premier attentat terroriste antisémite commis à Bruxelles par l'Etat islamique". "Personnellement, je suis très fière de notre justice, a également exprimé l'avocate. Je pense que la justice est la réponse de la démocratie au terrorisme et que nous en avons la preuve par l'arrêt qui vient d'être prononcé".





"Mehdi Nemmouche n'est pas un loup solitaire, c'est un loup parmi les loups"

L'avocate a également souligné l'utilité de traiter ce genre d'affaires devant la cour d'assises. "Je pense que si ça n'avait pas été un débat devant le jury populaire, nous n'aurions pas eu pareille motivation, a-t-elle considéré au micro de RTLINFO. En réalité, c'est toute l'enquête qui a été faite et refaite devant le jury: ce sont les témoins qui ont été entendus, les otages français qui ont été entendus qui ont permis d'aboutir à ce résultat qui est que Mehdi Nemmouche n'est pas un loup solitaire, c'est un loup parmi les loups qui appartient à l'Etat islamique et qui a été missionné pour commettre l'attentat au musée juif et qui fait partie de la même meute, de la même bande de tueurs que celle qui s'est abattue sur Paris au Bataclan, au stade de France et aux terrasses et qui s'est abattue également sur Bruxelles, à l'aéroport et au métro Maelbeek".



"Je pense que la justice est la réponse de la démocratie au terrorisme et que nous en avons la preuve par l'arrêt qui vient d'être prononcé", a également salué l'avocate.

Pour rappel, le jury de la cour d'assises a reconnu Mehdi Nemmouche coupable de quatre assassinats commis dans un contexte terroriste pour l'attaque au Musée juif de Belgique, le 24 mai 2014. La cour d'assises devant laquelle il comparaissait depuis deux mois a également jugé son co-accusé Nacer Bendrer "co-auteur" de la tuerie. Tous deux encourent la réclusion à perpétuité. Les peines devraient être annoncées vendredi à l'issue d'une nouvelle délibération.