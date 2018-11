À un contrôle policier, 3 jeunes liégeois mettent les gaz et lancent une course-poursuite: leur BMW s'est enlisée dans une prairie

La police locale a interpellé jeudi soir trois jeunes de la région liégeoise après une course-poursuite entre Veldwezelt (Lanaken) et Vroenhoven (Riemst), dans la province de Limbourg. Les trois jeunes avaient pris la fuite à bord de leur voiture lors d'un contrôle à la frontière avec les Pays-Bas. Ils sont connus pour des faits de vols et de drogues.



La BMW a été prise en chasse par deux douaniers à moto, dont l'un a tiré deux coups d'avertissement. A Vroenhoven, elle s'est engagée dans une prairie où elle s'est enlisée. Les trois occupants ont alors poursuivi leur fuite à pied mais, vers 23h30, ils ont été retrouvés à Kanne (Riemst) avec l'aide de policiers locaux et d'un chien.



Le parquet du Limbourg a pris contact avec son homologue de Liège, qui a décidé de laisser les suspects disposer. Ils n'ont pas été présentés à un juge d'instruction.