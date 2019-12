Accident à Hoves: deux blessés dans un état grave

(Belga) Deux des victimes de l'accident impliquant une camionnette à Hoves (Silly), dont le conducteur, sont très grièvement blessées, a indiqué dimanche soir le parquet de Tournai. L'accident a aussi causé la mort de deux personnes.

Le chauffeur de la camionnette, qui transportait 10 autres personnes originaires de Bruxelles, a perdu le contrôle de son véhicule avant une chicane sur la chaussée d'Enghien à Hoves, dimanche vers 3h15. Marqué aux couleurs d'une entreprise de nettoyage, le véhicule venait de Soignies et roulait en direction d'Enghien pour vraisemblablement prendre l'autoroute vers Bruxelles. Deux passagers de la camionnette ont été tués sur le coup. Plusieurs autres ont été emmenés dans un état grave vers les hôpitaux de la région. Le parquet a précisé dimanche soir que deux des victimes, dont le conducteur, étaient dans un état très grave. Ce dernier avait dû être désincarcéré et a subi un contrôle d'alcoolémie et de drogue par prise de sang. Les résultats n'étaient pas encore connus dimanche en fin de journée. Le bourgmestre de Silly, Christian Leclercq, a indiqué que les occupants de la camionnette étaient de jeunes Belges âgés de 18 à 25 ans, dont plusieurs sont connus de la justice. Les autorités judiciaires ont par ailleurs ajouté que ces 11 personnes étaient suspectées d'avoir participé à une bagarre dans un stade de football à Soignies. Ce fait n'est, pour l'heure, pas lié à l'accident de la route. Les circonstances exactes de l'accident doivent encore être déterminées. Selon les autorités judiciaires, les auditions des victimes ne pourront avoir lieu que lundi, sur demande des hôpitaux. Les premières constations laissent toutefois supposer que la vitesse du véhicule était inadaptée à l'endroit de l'accident: le conducteur n'a pas pu éviter un arbre à l'approche d'une chicane. Fermée à la suite de l'accident, la chaussée d'Enghien a été rouverte à la circulation dimanche dans la matinée. (Belga)