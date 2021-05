Accident aux conséquences mortelles à Tournai

(Belga) Un jeune conducteur, qui avait été admis vendredi soir dans un état critique en milieu hospitalier à la suite d'un accident de la route à Tournai, est décédé dimanche des suites de ses blessures, a-t-on appris auprès des services de secours.

L'accident s'était produit vendredi soir, vers 22h00, le long du boulevard Léopold à Tournai, face à l'institut Don Bosco. Un automobiliste qui descendait le boulevard en direction du rond-point de l'Europe a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage. Après avoir percuté une barrière, le véhicule a terminé sa course contre un des arbres bordant la voirie. Le dispatching de la zone de secours de Wallonie picarde a envoyé sur place un véhicule de désincarcération, un camion pour le balisage, une ambulance, un SMUR et un véhicule de commandement. Le conducteur, seul en cause et seul à bord, a dû être désincarcéré des tôles de sa voiture. Le jeune homme a ensuite été pris en charge par les urgentistes et admis au service des urgences du Centre hospitalier Union de Tournai. Son pronostic vital était alors engagé. Loïc Barrez, un Tournaisien âgé de 24 ans, n'a pas survécu à ses graves blessures, a-t-on appris dimanche en soirée. La victime avait fêté son anniversaire au début de ce mois de mai. On ignore si les conditions météorologiques ou une vitesse inadaptée sont à l'origine de ce drame de la route. (Belga)