Accident avec délit de fuite à Vilvorde: l'auteur obtient sa libération sous surveillance électronique

Le tribunal de l'application des peines de Bruxelles a accordé lundi la liberté sous surveillance électronique à Muhammed Aytekin, l'homme qui avait mortellement fauché Merel, une cycliste âgée de 12 ans, en octobre 2015 à Vilvorde.



Aytekin, 23 ans, avait été condamné en janvier 2017 à une peine de prison de cinq ans ferme, à une amende de 6.000 euros et à une interdiction de conduire à vie. Quelques mois plus tard, il avait déjà été libéré en raison d'un grave problème aux yeux. Cette décision a ensuite été révoquée. Le tribunal a estimé lundi que les regrets affichés par le chauffard, la reconnaissance profonde de sa responsabilité ainsi que le sérieux de son plan de reclassement étaient suffisants à lui accorder une libération sous conditions. L'homme a mûri en prison et il envisage de faire du bénévolat au sein d'une association pour les victimes de la route, a encore noté le TAP. Parmi les conditions imposées figure également l'interdiction de fréquenter les communes où résident les membres de la famille de Merel. Les parents de la fillette sont très déçus par la décision du tribunal. "Cinq ans (de prison), c'est cinq ans", a commenté la mère la victime à la sortie de l'audience. "Je pensais qu'on voulait donner un exemple dans cette affaire, mais ce n'est pas le cas. Je ne crois pas à ses regrets ni à sa promesse de ne plus jamais conduire. C'est une mise en scène."