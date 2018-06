Accident avec délit de fuite sur la E42 dans la région de Tournai

(Belga) Un accident impliquant une voiture et un pick-up s'est produit samedi après midi le long de l'autoroute E42 Tournai-Mons à hauteur d'Antoing, a-t-on appris auprès des services de secours. Quatre personnes ont été blessées à des degrés divers. Le conducteur de la voiture a pris la fuite.

Les faits se sont déroulés samedi, peu après 18h, le long de la E42 entre les sorties Fontenoy (Antoing) et Vezon (Tournai). Pour une raison que l'enquête devra déterminer, un pick-up qui roulait en direction de Mons est entré en collision avec une voiture. Sous la violence du choc, la camionnette a heurté le rail de sécurité, puis la berme centrale avant de se retourner. Les services de secours de Wallonie picarde ont dépêché sur les lieu un véhicule de désincarcération, plusieurs ambulances et un véhicule de balisage. Le pick-up a dû être désincarcéré. Quatre personnes, une femme, un enfant en bas âge et deux hommes étaient dans cette camionnette. Tous quatre ont été blessés à des degrés divers et admis dans les centres hospitaliers de Tournai et de Hornu. La voiture qui était impliquée dans l'accident a pris la fuite. Une bande de circulation étant bloquée, cet accident a causé de sérieux ralentissements de la circulation dans le sens Tournai-Mons. (Belga)