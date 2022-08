Accident d'autobus après la visite du Machu Pichu: 4 touristes morts, 16 blessés

(Belga) Quatre touristes sont morts et 16 ont été blessés, dont quatre Français, dans un accident d'autocar au Pérou après la visite de la citadelle du Machu Pichu, ont annoncé lundi les autorités.

Deux des touristes décédés sont de nationalité colombienne, les deux autres n'ont pas encore été formellement identifiés, a indiqué le gouvernement régional de Cusco (sud). Outre les quatre Français, figurent parmi les blessés deux Grecs, deux Canadiens, deux Israéliens, deux Argentins, deux Péruviens, un Néerlandais et une personne non encore identifiée. L'accident est survenu dans la nuit de dimanche à lundi à une centaine de kilomètres de la ville de Cusco, l'ancienne capitale inca principal point de départ des voyagistes organisant les visites du Machu Pichu. L'autocar s'est abîmé dans "un ravin de plus de 100 mètres", a indiqué le ministre du Travail et du Tourisme Roberto Sanchez, selon lequel "il y avait du brouillard là où l'accident s'est produit". Certains blessés devaient être transférés à Lima dans un avion affrété par l'armée de l'Air, a-t-il ajouté. Les accidents de la route sont fréquents au Pérou, en raison notamment de l'état du réseau routier, de la vitesse excessive ou du manque de signalisation. Il y a trois semaines, 16 personnes sont mortes lorsque leur autocar s'est écrasé dans un ravin dans la province de Junin (centre). Quelque 5.000 touristes en moyenne visitent quotidiennement le Machu Pichu, construit au 15e siècle par l'empereur inca Pachacutec, inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco et parmi la liste des merveilles du monde.