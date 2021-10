Accident d'un avion prototype à Walcourt

(Belga) Un accident d'avion prototype en cours d'essai est survenu dimanche après-midi à Yves-Gomezée (Walcourt, en province de Namur), a indiqué l'entreprise Sonaca aircraft par voie de communiqué.

L'accident a eu lieu vers 16h00 après que le pilote d'essai a décidé de s'éjecter. Ce dernier est indemne et des examens médicaux complémentaires sont en cours, précise la filiale du groupe Sonaca. "Les essais au sol et en vol étaient planifiés dans le cadre d'une campagne d'essais sous la supervision des autorités de certification. Les essais de ce dimanche 24 octobre se réalisaient en suivant les procédures de gestion de risque définies par Sonaca Aircraft (avion, pilote, airspace) dans un espace réservé à cet effet auprès des autorités aériennes", explique le communiqué. Le petit avion s'est échoué dans les campagnes situées entre la N5, le village d'Yves Gomezee et la rue de La Rochelle, selon L'Avenir. "De nombreux riverains ont aperçu cet avion en perdition tournoyer avant de toucher terre. La coque s'est pliée au contact du sol." Les secours se sont rendus sur place avec une autopompe, une citerne, un véhicule logistique et un 4x4. SOS pollution est également descendu sur les lieux en raison d'une fuite de carburant. "Le pilote n'était plus présent à l'arrivée des secours", a précisé le porte-parole de la zone Dinaphi, patrice Liétart. "L'accident de ce prototype ne remet pas en cause la navigabilité des modèles Sonaca 200 et des avions de série", conclut Sonaca Aircraft. Il s'agit du premier accident d'un Sonaca 200 en Belgique, après un premier crash mortel en Turquie de l'appareil construit à Temploux. (Belga)