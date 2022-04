Accident de bus à Schoten - L'autoroute E19 toujours fermée à la circulation

(Belga) L'autoroute E19 en direction de Bréda était toujours fermée à la circulation dimanche peu avant 18h00 après un accident mortel survenu à la mi-journée en province d'Anvers. Elle le sera encore un certain temps, a indiqué la commune de Schoten, sur le territoire de laquelle l'accident a eu lieu, alors que la police commençait à escorter les voitures bloquées dans l'embouteillage qui s'est créé.

Deux personnes ont perdu la vie dans l'accident et cinq autres ont été grièvement blessées. Treize personnes s'en sortent avec des blessures légères. Les passagers qui n'ont pas été blessés ou seulement légèrement seront pris en charge par la commune. Une trentaine de passagers se trouvaient à bord de l'autocar, immatriculé en France. La plupart était de nationalité française, mais des passagers de nationalités espagnole, canadienne, mexicaine, croate et américaine faisaient également partie du voyage. "Nos services sont en contact avec les consulats respectifs pour informer les proches" des victimes, a précisé la commune de Schoten. Le chauffeur de bus de la compagnie BlaBlaCar, de nationalité française et âgé de 35 ans, a subi un test salivaire qui s'est révélé positif aux stupéfiants. Il a été interpellé pour être interrogé et son permis de conduire lui a été retiré. (Belga)