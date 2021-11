Un accident de bus a eu lieu ce matin à 6h10 sur la route entre Loyers et Mozet, a confirmé la zone de secours de Nage. Le véhicule TEC a glissé à cause de la boue sur la chaussée. Les pompiers sont rapidement intervenus pour sortir les passagers du bus, coincé dans le talus. Plus de peur que de mal, l'accident n'a fait aucun blessé et à 6h30, la situation était revenue à la normale.