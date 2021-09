Accident de camion sur le ring: le poids-lourd redressé et remorqué vers Mons

(Belga) Le camion-citerne couché sur le flanc mardi sur le ring de Bruxelles à hauteur de Beersel a été remorqué et sera emmené sous escorte policière jusqu'à Mons, sa destination d'origine, indiquent mardi soir les pompiers du Brabant flamand occidental. Les dommages au réservoir contenant du chlorure de benzoyle sont restés limités, le transport pourra donc se dérouler sans danger. Le ring et ses abords pourraient être libérés à court terme, selon les pompiers.

L'accident s'est produit vers 14h30, lorsque le poids-lourd a dévié de la route pour des raisons inconnues et s'est retrouvé sur le flanc. Le réservoir de diesel du camion s'est fissuré, provoquant une fuite de carburant, mais le réservoir chargé de chlorure de benzoyle a également fui. Le chlorure de benzoyle est un liquide incolore qui réagit avec l'eau. La substance est généralement utilisée dans la synthèse de colorants, de parfums, de médicaments et de résines (synthétiques). Bien qu'il s'agisse d'une petite fuite et qu'il y ait eu une formation de vapeur limitée, l'ensemble du ring a été fermé par précaution et il a été décidé d'évacuer l'aire de parking de Ruisbroek, ainsi qu'une dizaine de maisons d'un quartier proche. Il a été conseillé aux autres habitants de Beersel et aux conducteurs circulant dans le quartier de garder les fenêtres et les portes fermées et d'éteindre les systèmes de ventilation. Les pompiers ont eu recours à des grues spéciales pour remorquer le camion-citerne avec les précautions nécessaires. Le camion va ensuite être évacué vers sa destination d'origine, Mons, sous escorte policière. La circulation sur le ring est toujours entravée. L'autoroute et ses environs seront rouverts au trafic une fois le camion accidenté évacué.