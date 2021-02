Accident de plongée à Dongelberg: le bourgmestre interpellera les propriétaires

(Belga) Un quinquagénaire originaire du Hainaut est décédé lors d'un accident de plongée survenu dimanche après-midi à Dongelberg, dans l'entité de Jodoigne. Le bourgmestre Jean-Luc Meurice envisage d'interpeller la Société wallonne des eaux (SWDE), a-t-il indiqué en début de soirée à l'agence Belga.

Les pompiers brabançons du poste de Jodoigne ont été appelés à intervenir, dimanche vers 15h00, pour une opération de sauvetage à effectuer dans les anciennes carrières de Dongelberg, actuellement occupées par un centre de plongée. Leur course a finalement été annulée, les ambulanciers de la société Joannes-Docquier se trouvant déjà sur les lieux. Un plongeur expérimenté, âgé d'une cinquantaine d'années et originaire de la région montoise, y a été victime d'un accident. Malgré les tentatives de réanimation, l'homme est décédé sur place. "C'est le deuxième accident en moins de deux ans, après le décès d'une plongeuse également expérimentée en avril 2019, cela pose question et je compte interpeller la SWDE, propriétaire du site", commente le bourgmestre jodoignois. (Belga)