Accident mortel à Angleur: un mineur était probablement au volant de la voiture

(Belga) Un mineur était probablement au volant du véhicule qui a fait une violente sortie de route ce dimanche matin, rue de Renory à Angleur, a indiqué le parquet de Liège.

Vers 10h30, un véhicule de marque Honda, avec deux personnes à bord, a fait une sortie de route et a percuté un mur long de la voirie. "Le choc a été extrêmement violent. L'un des deux occupants est décédé et le second, dont les jours sont en danger, a été admis au CHU", a de son côté fait savoir la police de Liège. La rue a été interdite à la circulation jusqu'à 17h15. Selon les premiers éléments de l'enquête, une vitesse excessive est en cause. (Belga)