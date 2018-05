Accident mortel à Ciney: le conducteur sous mandat d'arrêt

(Belga) Un homme a été placé sous mandat d'arrêt dimanche pour avoir causé un accident mortel, samedi matin vers 11h00, sur la route d'Ocquier à Pessoux (Ciney), a indiqué le parquet de Namur.

Le conducteur du véhicule a été placé sous mandat d'arrêt du chef d'homicide volontaire et de tentative d'assassinat. "Le juge d'instruction a estimé qu'il existait suffisamment de charges en ce sens", a précisé le parquet de Namur qui n'a pas souhaité communiquer davantage. Samedi matin, une voiture a effectué une sortie de route et a fini sa course contre un arbre. L'homme au volant, âgé de 34 ans, a été légèrement blessé. Ses parents, nés en 1954 et 1959, également présents dans le véhicule, ont été grièvement blessés et emmenés à l'hôpital où le père a finalement succombé à ses blessures. (Belga)