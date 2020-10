Une femme tuée dans un accident à Vilvorde: le conducteur était ivre

Le conducteur de la voiture qui s'est retrouvée dans le canal de Vilvorde samedi soir avait trop bu, a indiqué dimanche le parquet de Hal-Vilvorde. Le permis de conduire de l'individu a été immédiatement saisi pour 15 jours et il comparaîtra lundi devant un juge d'instruction à Bruxelles pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires. Une passagère a été tuée dans l'accident, tandis qu'un deuxième a été grièvement blessé.

L'accident s'est produit samedi vers 21h30 sur le Houtkaai à Vilvorde. Une voiture avec trois occupants s'est retrouvée dans le canal pour une raison encore inconnue. Il s'agissait de trois personnes de nationalité polonaise qui vivaient toutes à Bruxelles. Le conducteur de 35 ans a pu sortir du véhicule par ses propres moyens, les deux autres occupants ont été sortis du véhicule par les services d'urgence. Pour l'un des deux passagers, une femme de 32 ans, les secours sont arrivés trop tard. L'autre, un homme de 34 ans, a été transporté à l'hôpital dans un état critique.

"Un expert de la circulation et un médecin légiste ont été désignés pour enquêter sur les circonstances de l'accident", a expliqué Gilles Blondeau, porte-parole du ministère public. "Le test d'alcoolémie du conducteur était positif. Son permis de conduire a été immédiatement retiré pour 15 jours et il sera traduit devant le juge d'instruction à Bruxelles demain/lundi pour homicide involontaire dans le cadre d'un accident de la route - puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 2.000 euros - et coups et blessures involontaires dans le cadre d'un accident de la route - un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 1.000 euros".