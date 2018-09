Accident mortel dans la région d'Ath

(Belga) Un accident de la circulation s'est produit samedi soir à Ormeignies, dans l'entité d'Ath, où une conductrice a percuté un arbre. La victime a été tuée sur le coup.

Les faits se sont déroulés en début de soirée le long de la chaussée de Valenciennes (RN527) dans le hameau d'Autreppe (Ath). Une voiture qui venait d'Ath et qui se dirigeait vers Ellignies-Ste-Anne a effectué une embardée dans un virage. Après avoir franchi un fossé, le véhicule a violemment percuté un arbre, puis s'est retourné sur le toit. Les services de secours d'Ath, de Chièvres et de Péruwelz sont intervenus avec divers véhicules dont un de désincarcération. A l'arrivée des premiers secours, la conductrice était malheureusement déjà décédée. La pluie semble à l'origine de ce drame. Seule en cause et seule à bord de sa voiture, la victime est une Athoise âgée d'une cinquantaine d'années. Les faits ont été constatés par la police d'Ath. (Belga)