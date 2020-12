Accident mortel dans le Tournaisis

(Belga) Un accident de la route s'est produit samedi soir à Frasnes-lez-Anvaing, près de Tournai, où une voiture a versé dans un fossé. Le conducteur est mort sur le coup, a-t-on appris auprès des pompiers.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vers 18h20 qu'un accident de la circulation s'était produit le long de la rue du Hameau de Wez, à la limite des communes de Frasnes-lez-Anvaing et de Frasnes-Lez-Buissenal. Cette route de campagne rejoint la nationale en direction de Lessines. Venant de Tournai et de Renaix, un Smur, une ambulance, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des urgentistes, le conducteur était déjà décédé. La victime, seule à bord de sa voiture, est un homme âgé d'une quarantaine d'année. A la sortie d'un virage en S, le véhicule qui tractait une remorque a dévié de sa trajectoire, puis a versé dans un fossé. Personne n'a été témoin de cet accident. Une vingtaine de minutes avant l'accident, un automobiliste était passé par là et n'avait rien remarqué de particulier. Les circonstances de l'accident seront à déterminer. (Belga)