Accident mortel de trottinette à Bordeaux: le propriétaire de la voiture mis en examen

(Belga) Un automobiliste a été mis en examen mardi, après un accident dans la nuit de samedi à dimanche à Bordeaux, qui a vu une voiture percuter une trottinette électrique, tuant le pilote de la trottinette et blessant grièvement sa passagère, a-t-on appris auprès du parquet.

Le parquet a ouvert une information judiciaire contre X, et contre le suspect, pour homicide involontaire aggravé par le délit de fuite, blessures involontaires aggravées par le délit de fuite, défaut d'assurance et non assistance à personne en danger. Dimanche vers 03H30, une trottinette électrique circulant sur les quais de Garonne, dans le centre de Bordeaux, avait été fauchée par une voiture, qui avait pris la fuite. Le conducteur de la trottinette, âgé de 25 ans, était décédé sur les lieux de l'accident. Sa passagère de 18 ans avait été hospitalisée dans un état grave. L'enquête a permis au bout d'une journée d'identifier le propriétaire de la voiture, un Bordelais de 27 ans selon le quotidien Sud-Ouest, qui a été placé en garde à vue, mais nie avoir été au volant de la voiture au moment des faits, a précisé le parquet. Présenté mardi a un juge d'instruction, il a été mis en examen pour non assistance à personne en danger et défaut d'assurance, et placé sous le statut de témoin assisté pour homicide involontaire aggravé par le délit de fuite, et blessures involontaires aggravées par le délit de fuite. Le parquet a requis son placement en détention provisoire, sur laquelle un juge des libertés et de la détention devait se prononcer dans la soirée. Plusieurs accidents mortels impliquant des trottinettes électriques ont eu lieu ces derniers mois, à Paris, Reims, dans les Yvelines, dans le Pas-de-Calais, notamment. (Belga)