Accident mortel et émeutes à Anderlecht; avez-vous vu le jeune Moeze Karoui?

Un individu nommé Moeze Karoui, âgé de 18 ans, est recherché dans le cadre de l'enquête sur les émeutes qui ont eu lieu à Anderlecht le week-end dernier.

Un appel à témoins a été lancé mercredi par la police fédérale à la demande de la juge d'instruction Sophie Grégoire. Près de cent personnes ont été arrêtées, la plupart administrativement, à la suite de rassemblements interdits, samedi et dimanche à Anderlecht, et qui ont conduit à de graves incidents (incendies volontaires, dégradation de biens de l'espace public, vol d'une arme de police...). Ce mouvement de contestation a été lancé en réaction au décès d'un jeune Anderlechtois de 19 ans vendredi soir, lors d'une course-poursuite avec la police.



"Moeze est de corpulence mince et a les cheveux foncés. Il porte une moustache et une barbe. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon de training noir de marque Nike, d'une veste noire à capuche et de baskets noires à semelles blanches", détaille l'appel à témoins lancé mercredi. Toute personne ayant vu Moeze Karoui ou sachant où celui-ci se trouve est invitée à prendre contact avec les services de police via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300 ou via l'email avisderecherche@police.be. La discrétion est assurée