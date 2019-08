Accident sur la foire de Huy : le Roller Coaster fermé jusqu'à lundi

(Belga) Un expert du SPF Économie se rendra sur la foire de Huy ce lundi pour vérifier la sécurité de l'attraction "Roller Coaster", a indiqué le parquet de Liège. Le manège reste donc fermé au moins jusqu'à lundi.

Un Hutois, âgé d'une cinquantaine d'années, a percuté plusieurs barres métalliques de l'attraction vendredi soir. L'impact aurait causé un traumatisme crânien et l'homme a été emmené au CHU de Liège. Son état de santé est toujours considéré comme critique. Selon certains témoins interrogés par les forces de l'ordre, la victime, qui est atteinte de déficience physique et mentale, avait un comportement dangereux et sortait son tronc de la voiturette de l'attraction. (Belga)