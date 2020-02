Accident tragique aux Lacs de l'Eau d'Heure: le corps d'un plongeur découvert le long de la berge

C'est une info RTL Info. Le corps sans vie d'un plongeur a été retrouvé ce dimanche matin sur le site des Lacs de l'Eau d'Heure à Boussu-lez-Walcourt. L'homme âgé d'une cinquantaine d'années était très expérimenté.

Il avait plongé dans l'eau vers 9h30. Mais son corps a été découvert quelques minutes plus tard gisant le long de la berge. On ne connait pas encore les causes exactes du décès. Le parquet devait se rendre sur place.

La zone de secours Hainaut-Est indique que des recherches sont actuellement menées sur place pour l'éventuelle présence d'un second plongeur. "Nous n'avons pas confirmation mais il est très rare de voir un plongeur effectuer une sortie seule", précise le porte-parole de la zone.