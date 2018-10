Accompagnatrice de train victime d'une tentative de viol sur la ligne Namur-Liège: reconnaissez-vous cet homme?

A la requête du Parquet de Liège, division Huy, la police demande aux médias de diffuser l'avis de recherche suivant.

Le dimanche 16 septembre 2018 vers 23h10, un individu a commis une tentative de viol sur une accompagnatrice de train sur la ligne 125 Namur-Liège. L'individu est monté à bord du train à la gare de Statte et est descendu à la gare de Huy. L'homme est âgé d'environ 25 ans. Il mesure environ 1m85 et est de corpulence normale. Il a les cheveux châtain clair et une barbe. Au moment des faits, il portait un jean bleu délavé, un t-shirt gris avec des inscriptions sur le devant.

Si vous reconnaissez cet individu, la police vous demande de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.