Accusations d'inceste: l'enquête visant Richard Berry classée sans suite pour prescription

L'enquête visant l'acteur Richard Berry, accusé d'inceste par sa fille Coline Berry-Rojtman, a été classée sans suite mercredi pour cause de prescription, a indiqué le parquet de Paris, confirmant une information de BFMTV.

Cette enquête, ouverte le 25 janvier 2021 pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant à l'égard de Richard Berry et de corruption de mineur de 15 ans pour Jeane Manson, ancienne compagne de l'acteur, "a été classée sans suite ce jour du fait de l'acquisition de la prescription de l'action publique", a précisé le parquet. Coline Berry-Rojtman, née en 1976 de l'union entre Richard Berry et l'actrice Catherine Hiegel, avait porté plainte le 25 janvier 2021 contre son père, dénonçant des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et de corruption de mineur dans les années 1984-85. "Coline Berry a dénoncé ces faits en sachant pertinemment qu'ils étaient prescrits, pour qu'il y ait une enquête", a réagi auprès de l'AFP son avocat, Me Patrick Klugman. "Celle-ci prend acte que les faits sont prescrits. Nous comprenons donc que les faits sont caractérisés, et c'est ce que nous attendions", a-t-il ajouté. "Plus personne ne pourra dire que Coline Berry est une menteuse". "Contrairement à ce qui a pu être indiqué à tort, rien ne permet de dire que les faits sont établis", a de son côté déclaré à l'AFP Me Hervé Témime, qui défend Richard Berry avec Me Sophie Obadia. "Le parquet ne l'a pas dit et n'avait d'ailleurs pas à le dire", a-t-il ajouté.