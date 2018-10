Action des douaniers de Brussels Airport: au moins une heure de retard pour les passagers

Les douaniers poursuivent leurs actions jeudi matin à Brussels Airport pour dénoncer le manque de personnel aux services qui contrôlent les biens et les personnes. Cela provoque des retards d'au moins une heure pour les passagers. Cette grève du zèle se poursuivra vendredi, selon Marc Nijs, du syndicat chrétien ACV Openbare Diensten (CSC Services publics).





"Nous faisons la même chose que mercredi", explique le responsable syndical. Les passagers qui arrivent sont systématiquement contrôlés et non seulement quelques-uns comme habituellement. Les passagers au départ ne sont quant à eux pas touchés par les actions. La grève du zèle a débuté jeudi peu après 07h00 et durera jusqu'à midi. "Il y aura à nouveau des actions demain (vendredi, NDLR), à moins que nous recevions soudain un signal positif du ministre (des Finances, Johan Van Overtveldt, NDLR)". Des actions ne sont pas non plus exclues durant le week-end, selon Marc Nijs.