Adélaïde n'a plus donné signe de vie depuis lundi: l'avez-vous vue?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet du Hainaut, division Tournai.

Le lundi 29 avril 2019, Adélaïde BOSSUT, une femme âgée de 31 ans, a été aperçue pour la dernière fois dans le centre de Tournai. Depuis, elle n’a plus donné signe de vie.



Mme BOSSUT mesure environ 1m65 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux noirs et les yeux marrons.



Elle possède un tatouage de coccinelle sur un des avant-bras et un soleil dans la nuque.



Elle est habituellement vêtue de noir.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.