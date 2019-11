La soeur de l'adolescente d'Uccle soupçonnée d'avoir rejoint la Syrie incarcérée en Belgique

Comme nous vous l'annoncions dans le RTLinfo 19h hier soir, Yousra, la sœur aînée de Firdaous B., l'adolescente de 14 ans portée disparue depuis mercredi dernier, a été placée sous mandat d'arrêt le même jour et placée en détention dans le cadre d'un dossier de terrorisme, indique le parquet. Son dossier pourrait être fédéralisé sous peu. La chambre du conseil a d'ailleurs prolongé sa détention préventive de Yousra ainsi que de son compagnon âgé de 22 ans.

La RTBF indiquait ce matin, sur base d'un témoignage d'une troisième sœur, que Yousra (24 ans) avait disparu le même jour que sa petite sœur Firdaous, soit le mercredi 24 mai, mais pas à la même heure. Mais en réalité, Yousra et son compagnon ont été placés sous mandat d'arrêt et incarcérés dans le cadre d'un dossier de terrorisme. La jeune fille n'en n'avait pas avisé sa famille.



La police a diffusé samedi dernier un avis de recherche pour Firdaous B., une adolescente âgée de 14 ans qui a quitté mercredi dernier son domicile situé à Uccle pour se rendre à l'école et n'a plus donné signe de vie depuis. La jeune fille recherchée mesure environ 1m60 et est de corpulence très mince. Elle a les yeux foncés et les cheveux mi-longs qu'elle porte attachés. Elle pourrait être vêtue d'un niqab brun foncé et des gants noirs, bien qu'aucune description vestimentaire ne soit disponible. Deux photos ont été diffusées, une avec un voile et l'autre sans voile car Firdaous B. s'habille de ces deux manières.



Les enquêteurs pensent que Firdaous pourrait être radicalisée et en route vers la Syrie. Cette piste est activement étudiée et prise au sérieux sachant que sa sœur aînée est une "returnee". Elle a en effet combattu en Syrie avant de revenir sur le territoire belge. Son dossier pourrait être fédéralisé sous peu. Pour l'heure et sur base des éléments de l'enquête, il n'est toutefois pas possible de confirmer un départ ou un départ imminent. Selon ces éléments, il semble que Firdaous ne s'est jamais rendue en Syrie.