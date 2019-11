Adolescente disparue soupçonnée d'avoir rejoint la Syrie: des liens existent avec la cellule terroriste de Verviers

La rédaction de RTL-TVI a obtenu des informations exclusives par rapport au dossier terroriste dans lequel les sœurs B. sont impliquées. Il s'agit d'une affaire dans laquelle Chaimae Amghar est également mêlée. Cette dernière est la sœur de Sofiane Amghar, l'un des terroristes tués lors de l'assaut de Verviers. L'année passée, on reprochait à Chaimae Amghar d'avoir radicalisé la jeune fille actuellement disparue pour qu'elle parte en Syrie.

Mais Chaimae a été libérée en décembre, après un mois et demi de détention, par la chambre des mises en accusation. Ses avocats maître Courtoy et Negede avaient plaidé que Chaimae Amghar n'avait en rien tenté de radicaliser la jeune fille disparue, mais que c'était l'oeuvre de Yousra B., la grande sœur, et qu'elle était justement revenue de Syrie pour chercher sa sœur et repartir avec. Néanmoins, des liens existeraient bel et bien entre Chaimae Amghar et la jeune Firdaous B., à qui elle aurait entre autres fait écouter des messages de haine de Rachid Kassim, un djihadiste français qui fait partie de l'organisation État islamique, suspecté d'être le commanditaire de plusieurs attentats en France, et mort le 10 février 2017 près de Mossoul (Irak).

Par ailleurs, la jeune Firdaous B. était fichée par l'OCAM (Organe de coordination pour l'analyse de la menace), était citée dans un dossier de "terrorisme" et le ministre de l'Intérieur lui aurait par conséquent retiré ses papiers d'identité.



Rappel des faits et avis de recherche

Pour rappel, Yousra, la sœur aînée de Firdaous B., l'adolescente de 14 ans portée disparue depuis mercredi dernier, a été placée sous mandat d'arrêt le même jour et placée en détention dans le cadre d'un dossier de terrorisme, indique le parquet. Son compagnon, âgé de 22 ans, est également en détention préventive.

Firdaous, la jeune fille recherchée, mesure environ 1m60 et est de corpulence très mince. Elle a les yeux foncés et les cheveux mi-longs qu'elle porte attachés. Elle pourrait être vêtue d'un niqab brun foncé et des gants noirs, bien qu'aucune description vestimentaire ne soit disponible. Deux photos ont été diffusées, une avec un voile et l'autre sans voile car Firdaous B. s'habille de ces deux manières.

Les enquêteurs pensent que Firdaous pourrait être radicalisée et en route vers la Syrie. Cette piste est activement étudiée et prise au sérieux sachant que sa sœur aînée est une "returnee". Elle a en effet combattu en Syrie avant de revenir sur le territoire belge. Son dossier pourrait être fédéralisé sous peu. Pour l'heure et sur base des éléments de l'enquête, il n'est toutefois pas possible de confirmer un départ ou un départ imminent.

