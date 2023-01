Adolescente tuée près de Liège: comment les parents peuvent-ils mieux contrôler les réseaux sociaux de leurs enfants?

L'autopsie de l'adolescente retrouvée sans vie en province de Liège aura finalement lieu lundi. Le corps de la jeune fille de 14 ans a été retrouvé vendredi dans un bois à Ougrée près de Seraing. Celui de son meurtrier présumé a, lui, été découvert près de Neupré. Il s'agit d'un suicide. Le corps du suspect sera lui aussi autopsié demain.

L'homme de 37 ans a contacté l'adolescente anderlechtoise sur les réseaux sociaux. Elle a accepté de faire les soldes avec lui et a emmené sa petite sœur, la fillette de deux ans et demi est saine et sauve. Une question se pose à présent: que peuvent faire les parents pour éviter un tel drame ? Doivent-ils interdire à leurs enfants de surfer sur les réseaux sociaux ?

Ce n'est pas la solution pour Stéphane Smets, le porte-parole de Child Focus. "Le jeune retrouve ses amis via les réseaux-sociaux ou via d'autres moyens, mais derrière le dos des parents. Le jour où ils (les jeunes) vont se poser des questions, rencontrer des problèmes, ils ne vont pas en parler à leurs parents ou à leurs proches. Il vaut mieux garder des canaux de communication ouverts et essayer de créer une relation de confiance de sorte que si le jeune est confronté à un problème, il va en parler. On peut le faire en posant des questions au jeune en s'intéressant à ce qu'il fait, tout comme on le ferait en tant que parents quand ils reviennent d'un mouvement scout ou d'un match de football."