Adolescents violentés par la police après une manifestation à Bruxelles: la plainte collective des parents refusée

Une plainte collective de parents d'adolescents violentés par la police à la suite de la manifestation du 24 janvier dernier à Bruxelles n'a pas été acceptée par le juge d'instruction mardi.

"Le juge d'instruction, saisi à la suite d'une première plainte déposée avec constitution de partie civile, a estimé qu'il devait être saisi par le procureur du roi en ce qui concerne les autres plaintes. Il ne les a donc pas actées mardi", a expliqué mercredi Me Patricia Van Der Smissen, conseil de parents d'adolescents victimes. "Nous demandons donc maintenant au procureur du roi de recevoir ces nouvelles plaintes et de confier l'enquête au même juge d'instruction", a-t-elle ajouté. "Nous refusons de déposer plainte séparément. La balle est dans le camp du procureur du roi", a pour sa part expliqué Me Selma Benkhelifa, représentant d'autres parents dans cette affaire.