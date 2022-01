Adrien, ancien SDF, est devenu bénévole pour aider les personnes sans-abri et il a de nombreuses idées (vidéo)

Ce lundi soir, après le RTL INFO 19H, "Images à l'appui" évoque le parcours d'Adrien, un ancien SDF, qui est devenu bénévole pour aider les personnes sans-abri, dans des conditions souvent précaires.

Adrien ne comprend pas pourquoi on envoie les SDF dans des centres dans les grandes villes, comme Namur et Charleroi alors que des personnes sans-abri il y en a partout. "Pourquoi ne crée-t-on pas des abris de nuit dans les plus petites communes?", s'enquiert-il dans l'émission "Images à l'appui".

Selon lui, ceux qui refusent de quitter par exemple la commune de Couvin (dont il est lui-même originaire) et d'embarquer dans un train pour rejoindre les grandes villes préfèrent se retrouver dans des squats. Adrien a lui-même vécu dans un squat quand il était SDF.

