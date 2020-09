Affaire Chovanec: "Les gestes des policiers ne seraient pas la cause du décès", réagit le parquet de Mons

Il ne semble pas prouvé, au stade actuel de l'enquête, que les gestes posés par les policiers sont la cause directe du décès de Jozef Chovanec, ce ressortissant slovaque décédé à l'aéroport de Charleroi en 2018, réagit mercredi soir le parquet général de Mons dans un communiqué de presse.



"Il s'agit là du nœud de l'enquête", indique le parquet général de Mons. "Par leurs comportements, les policiers peuvent-ils être considérés comme pénalement responsables de la mort de la victime?", s'interroge-t-il. De nombreuses expertises ont été ordonnées par le juge d'instruction, notamment une autopsie, une anatomopathologie ainsi que des analyses toxicologiques. "En l'état actuel des expertises, aucun élément ne démontre de signe de compression thoracique exercée par les policiers qui serait en lien avec le décès de la victime", précise le communiqué. La veuve de la victime, Mme Chovancova, a affirmé plus tôt dans la journée que son mari "a été étouffé et était déjà mort en cellule".