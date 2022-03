Affaire des criminels utilisant des téléphones "Sky ECC": 276 nouveaux dossiers et 888 suspects arrêtés

Un an après la mise au jour du réseau crypté SKY ECC, 276 nouvelles enquêtes ont été ouvertes et 888 suspects ont été identifiés, a annoncé le parquet fédéral mercredi. Ce sont 118 dossiers judiciaires, déjà ouverts, qui ont été enrichis des informations extraites des messages cryptés déchiffrés par la police. Les enquêteurs ont également saisi plus de 90 tonnes de drogue, d'une valeur marchande de 4,5 milliards d'euros, ainsi que de l'argent en espèces et des biens d'une valeur totale de près de 60 millions d'euros.