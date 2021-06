Affaire Jürgen Conings - La découverte du corps sans vie met fin à 5 semaines d'insécurité et de menace

La découverte du corps sans vie de Jürgen Conings met fin à cinq semaines d'insécurité et de menace, a réagi la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), dimanche en début de soirée, après avoir pris connaissance du dénouement de cette affaire.

"Mes pensées s'adressent en premier lieu à la principale victime de cette affaire ; la famille de Jürgen Conings, qui perd un père et un compagnon", a-t-elle poursuivi, soulignant l'engagement déployé par les différents services et départements qui ont collaboré sur ce dossier ces dernières semaines. Une première enquête interne, menée par l'Inspecteur général, a révélé un certain nombre de problèmes structurels au sein de la Défense. "L'Etat-major et moi-même continuerons de travailler pour résoudre les problèmes identifiés. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour éviter que de tels événements ne se reproduisent à l'avenir. En outre, nous élaborons un cadre clair pour lutter contre l'idéologie extrémiste au sein de la Défense", a précisé la ministre. Un rapport du Comité R, qui mène également une enquête sur l'affaire, est attendu fin juin. "Ce n'est malheureusement pas l'issue que la Défense espérait. Mes pensées vont d'abord à sa compagne, sa famille et à ses proches qui ont perdu un être qui leur est cher. C'est néanmoins avec un certain soulagement que j'ai accueilli la nouvelle d'un dénouement sans autre victime (que Jürgen Conings lui-même)", a réagi pour sa part le chef de la Défense, l'Amiral Michel Hofman. L'enquête menée par le parquet fédéral déterminera les causes de la mort du Caporal-chef Conings.