Le 26 août 2017, la petite Maëlys joue durant une fête de mariage. Ce sera la dernière fois qu'elle sera vue par Jennifer, sa maman. Elle ne pourra jamais oublier les derniers moments avec sa fille, c'était au moment du désert.

"Je lui ai fait goûter un chou à la crème. Elle l'a mangé puis elle est vite repartie jouer", explique Jennifer au micro de Bruce Toussaint chez nos confrères de BFMTv. "C'est la dernière fois que j'ai vu ma fille, ce moment elle était sur mes genoux et où je lui donne un dernier bisou sur la joue avant qu'elle reparte jouer. Si on avait su que c'était le dernier instant, on la retiendrait vers nous, pour ne pas qu'elle s'en aille."

"J'attends le moment du procès depuis 4 ans"

Jennifer a hâte que le procès de Nordahl Lelandais commence. "J'aimerai qu'il dise la vérité, qu'il assume ses actes. Et surtout un verdict à la hauteur des souffrances que Maëlys a enduré".

Jennifer, meurtrie, est toujours rongée par la culpabilité. "J'avais promis à ma fille que je la protègerai des méchants et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas tenu ma promesse, et ça me reste en moi. Puis le fait de ne pas l'avoir surveillée. C'était un mariage, personne ne surveille tous les enfants durant un mariage, mais bon... Cela me restera jusqu'à la fin de ma vie. Je lui ai dit 1.000 fois pardon d'ailleurs, pour tout ça".

Le procès de Nordahl Lelandais débutera le 31 janvier.