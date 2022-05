Affaire Mawda: l'avocat du policier veut "mettre de la nuance" et sort un livre

Mawda, âgée de 2 ans, avait été tuée par la balle d'un policier la nuit du 16 au 17 mai 2018, lors d'une course-poursuite qui avait eu lieu entre la police et le véhicule transportant des migrants dans lequel elle se trouvait. Le véhicule tentait de rejoindre le Royaume-Uni. Le policier, auteur du tir mortel, avait été condamné pour homicide involontaire. Son avocat, Laurent Kennes sort un livre sur l'affaire. Il dit vouloir apporter une vision plus "nuancée" des choses.

On se souvient du cliché de Mawda, 2 ans, affichant un sourire presque gêné et intimidé. Pour Laurent Kennes, avocat du policier auteur du tir mortel, cette photo est devenue le symbole d'une politique migratoire si ferme qu'elle en devient inhumaine. L'avocat a décidé d'écrire un livre dans lequel il espère rendre compte d'une réalité toutes en nuances. "Non seulement, c'est une volonté de, par-delà le procès, défendre mon client. Et par ailleurs, c'est de raconter les autres. Ce qui n'est pas incompatible. Finalement, le métier des avocats n'est pas de se raconter soi mais de toujours raconter d'autres vies que l'on rencontre", indique Me Kennes.

Prendre le temps de revenir sur un sujet à la fois judiciaire et social

Ces vies sont celles des 27 migrants qui ont été entassés dans une camionnette. Entassés comme des objets. Le procès est passé à côté, estime l'avocat. "' "Justice for Mawda' a été signé par le chanteur de Pink Floyd. Mawda était un symbole. Et ce symbole pouvait être utilisé pour sensibiliser les citoyens à la vie de ces migrants", souligne Me Laurent Kennes.

L'avocat dit sa révolte : celle de découvrir les conditions de vie inacceptables pour ces migrants mais aussi celle de voir un policier transformé en bouc émissaire. "C'était juste de mettre de la nuance dans tout ce que l'on peut percevoir et prendre le temps de revenir sur un sujet à la fois judiciaire, social. Et d'avoir des réflexions sur notre manière de percevoir la situation des migrants, et le travail des policiers aussi parce que les deux sont compliqués", précise-t-il. Un livre qui veut rétablir la justice. Mieux encore qu'un procès.